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Авто перевернулось несколько раз: На Донетчине в ДТП погибла женщина, пострадали трое детей (Фото)

08.07.20 18:26
Фото: отдел коммуникаций полиции Донетчины
Фото: отдел коммуникаций полиции Донетчины

На автодороге Мирноград-Гродовка в Покровском районе Донецкой области в результате аварии погибла 57-летняя пассажирка, водитель и трое детей получили травмы. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает отдел коммуникаций полиции Донетчины.

Авария произошла 7 июля.

«Следственно-оперативная группа предварительно установила, что 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем "Chrysler", выехала за пределы проезжей части. Авто несколько раз перевернулось. Пассажирка погибла на месте. Водитель и трое пассажиров – дети 10, 12 и 14 лет – госпитализированы с телесными повреждениями», – сообщили в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего») Уголовного кодекса Украины.

Фото: отдел коммуникаций полиции Донетчины

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