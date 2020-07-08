Гостиницы, планшеты, семьи: Юристы ответили на вопросы по приложению «Дій вдома»

При прибытии из «Л-ДНР» и пересечении украинского контрольного пункт въезда-выезда (КПВВ) граждане для прохождения 14-дневной самоизоляции по месту жительства должны установить мобильное приложение «Дій вдома». Без наличия данного приложения пограничники имеют право не пропустить человека через КПВВ (если все-таки пропустят, то направят в места обсервации).

Приложение «Дій вдома» было запущено Минцифры еще 7 апреля 2020 года, но до сих пор вызывает много вопросов у пользователей.

В общественной организации «Донбасс SOS» собрали наиболее актуальные вопросы, которые поступают по данному поводу к ним на «горячую линию».

Как авторизоваться в приложении?

Необходимо установить приложение, отсканировав QR-код на информационных плакатах в зонах прохождения паспортного контроля, или найти «Дій вдома» с помощью поиска в App Store или Play Market.

После установки откройте приложение. Для начала работы с приложением «Дій вдома» необходимо ввести украинский номер мобильного телефона, который будет активным следующие 14 дней.

На номер поступит SMS с кодом, который необходимо внести для регистрации в приложении.

Разрешить приложению отправлять push-уведомление (с помощью переключателя, который находится слева от поля введения номера телефона).

Дальше пользователю необходимо заполнить данные о локации места изоляции, то есть нужно указывать локацию места жительства, а не текущего местонахождения.

После заполнения данных о месте прохождения самоизоляции, в приложении появится окно «Вы уже по адресу самоизоляции или обсервации?». Именно это окно вам будет нужно показать представителю Государственной пограничной службы.

Подтверждать прибытие по адресу самоизоляции и отправить эталонное фото нужно только по прибытии в место изоляции, так как в момент отправки эталонного фото также фиксируется ваша геолокация. Она должна совпадать с той, которую вы указали во время авторизации в приложении.

Для подтверждения прибытия на место самоизоляции по адресу, который был указан при пересечении КПВВ, человек должен сделать и отправить фото через соответствующую функцию в приложении. Первое фото, которое сделано во время авторизации в приложении, будет считаться эталонным. Именно с ним в дальнейшем искусственный интеллект будет сравнивать следующие фото. Поэтому фотографируйте, пожалуйста, свое лицо.

После того, как пользователь сделает свое эталонное фото, откроется основной экран в приложении со счетчиком дней до конца карантина. Отсчет начинается с 14 дней. В последний день самоизоляции счетчик будет показывать «0 дней самоизоляции или обсервации осталось». По завершении срока самоизоляции вместо счетчика появится уведомление «Завершился срок вашей самоизоляции или обсервации.

Чтобы убедиться, что человек не нарушает самоизоляцию, от 3 до 5 раз в день на смартфон приходит сообщение о том, что надо сделать собственное фото с включенной геолокацией. По умолчанию включается фронтальная камера.

Если пропустить 5 уведомлений и не отправить фото, тогда приходит красное уведомление о нарушении самоизоляции. Но есть возможность отправить фото, тогда нарушение отменяется.

Если не реагировать на сообщения в приложении, то после красного уведомления на место самоизоляции может прийти участковый или представители Национальной полиции, чтобы проверить, не нарушает ли человек условия самоизоляции. Предварительно они могут осуществить контрольный звонок.

Ответственность за нарушение самоизоляции

В случае подтверждения нарушения самоизоляции, представителями Национальной полиции могут быть составлены протоколы для привлечения нарушителя к административной ответственности согласно действующему законодательству:

ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение правил относительно карантина людей» влечет за собой наложение штрафа на граждан от 1000 до 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 –34 000 грн) и на должностные лица – от 2000 до 10 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (34 000 – 170 000 грн);

ст. 325 Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных болезней и массовых отравлений» наказывается штрафом от 1000 до 3000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 – 51 000 грн) или арестом сроком до 6-ти месяцев, или ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет. Те же действия, если они повлекли гибель людей или другие тяжелые последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Однако по сути она может распространяться лишь на должностных лиц. Либо в суде необходимо будет доказать, что именно действия обвиняемого привели к чьему-то заражению, что практически невозможно.

Иные вопросы

Вопрос: Сколько времени должно пройти от пересечения КПВВ до прибытия к месту самоизоляции, указанного при пересечении линии соприкосновения?

Ответ: 24 часа. Если вы не успели добраться за 24 часа к месту самоизоляции, вам могут позвонить из Национальной полиции, уточнить причину. Может быть составлен протокол, но штрафные санкции не предусмотрены. Тем не менее, настоятельно рекомендуется уложиться в 24 часа.

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Вопрос: Я планирую проходить самоизоляцию в густонаселенной квартире. Должны ли все жильцы квартиры ставить себе Приложение и проходить самоизоляцию?

Ответ: Нет. Самоизоляцию проходит человек, пересекший линию соприкосновения. Но остальным жильцам квартиры необходимо соблюдать меры предосторожности.

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Вопрос: Можно ли указывать местом самоизоляции гостиницу?

Ответ: Да, можно.

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Вопрос: Как быть старушке, которая не может разобраться со своим смартфоном и установить Приложение?

Ответ: «Дій вдома» помогут установить пограничники при пересечении КПВВ. В дальнейшем – попросить родственников или знакомых помочь разобраться с приложением.

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Вопрос: Как быть, если смартфона нет?

Ответ: В таком случае необходимо пройти обсервацию. Наличие смартфона с установленным приложением – обязательное условие прохождения самоизоляции.

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Вопрос: Нужно ли «Дій вдома» устанавливать заранее?

Ответ: Лучше установить его при прохождении КПВВ. (При этом пограничники рекомендуют заранее установить «Дій вдома», а активизировать на самом КПВВ. Дело в том, что на КПВВ скачать программу не всегда удается, т.к. на линии разграничения либо слабая, либо отсутствует мобильная связь. Однако нужно быть внимательным, чтобы не активизировать приложение в «буферной» зоне).

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Вопрос: Можно ли установить «Дій вдома» на один смартфон, но на двух человек, проходящих самоизоляцию вместе?

Ответ: Нет. У каждого из проходящих самоизоляцию должен быть смартфон с установленным приложением.

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Вопрос: Планирую выезжать с ребенком 12 лет. Нужен ли ему смартфон и приложение «Дій вдома»?

Ответ: Нет, дети до 14 лет проходят самоизоляцию вместе с родителями, не устанавливая «Дій вдома».

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Вопрос: В месте, которое я указала как место прохождения самоизоляции, возникли причины технического характера (пропал интернет) и я не могу получать пуш-сообщения и отправлять фото. Как мне поступать, чтобы это не считалось нарушением?

Ответ: Вам следует позвонить по номеру Национальной полиции «102», сообщить об адресе прохождения самоизоляции и технических проблемах. Сотрудники полиции свяжутся с вами и расскажут о дальнейших действиях.

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Вопрос: Можно ли установить приложение «Дій вдома» на планшет (а не смартфон)?

Ответ: Можно, если в планшет установлена сим-карта.

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В случае возникновения дополнительных вопросов по приложению «Дій вдома», Вы можете получить ответы от службы поддержки приложения с помощью чат-бота: https://chat.diia.gov.ua/

Напомним, что 14-дневную самоизоляцию и обсервацию на подконтрольной Украине территории можно прервать, сдав ПЦР-тест на коронавирус. Но самостоятельно сдать тест нельзя. Как установить приложение «Дій вдома» также можно ознакомиться здесь. Пользователи рассказали о нюансах его действия. А жительница Мариуполя поведала, как ее проверяла полиция при «Дій вдома».