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Правительство выделило 5,3 миллиарда на оборудование для опорных больниц в регионах

08.07.20 18:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 8 июля, решил выделить Министерству здравоохранения Украины 5,3 млрд грн. Это средства из фонда борьбы с COVID-19, которые будут направлены на оборудование для опорных больниц, сообщает пресс-служба правительства.

«Предполагается, что главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем будет Министерство здравоохранения. Получателем средств предлагается определить ГП "Медицинские закупки Украины". Оборудование получат районные больницы по всей Украине. Это реальная реформа, которая позволит улучшить качество медицины и оборудовать украинские больницы современной техникой», – прокомментировал решение правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди оборудования, которое планируется закупить, – системы эндоскопической визуализации, ангиографические системы и компьютерные томографы.

Как сообщается, оборудование будет закуплено в отделения экстренной медицинской помощи. Всего в Украине определены 212 опорных больниц.

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