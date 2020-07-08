«Машина, которая спасает жизни»: Неонатальный автомобиль от Фонда Рината Ахметова успешно работает на Волыни

В Украине ежегодно в помощи нуждаются около 20 тысяч недоношенных детей. Каждого необходимо доставить в специализированную клинику, и часто это очень трудная задача. Иногда ребенка приходится везти из отдаленных районов, где практически нет дорог. Каждая кочка, каждый ухаб может навредить малышу. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Врачи Волынской областной детской больницы обслуживают сразу 16 районов области – по 400 выездов в год.

«Обычно мы выезжаем в райцентры за детьми, которые недоношенные и имеют проблемы сердечно-сосудистой системы, нервной системы, дыхательные расстройства разной степени тяжести», – говорит врач-анестезиолог Павел Алексин.

До самого дальнего района два часа езды в одну сторону. Вызовы оттуда были настоящим испытанием не только для медиков – для маленьких пациентов тоже. Врачи пытались приспособить обычные скорые для транспортировки младенцев, но все улучшения лишь создавали дополнительные риски.

Полгода назад Волынской детской больнице подарили суперсовременный неонатальный автомобиль. Машину передали медикам в рамках проекта «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова. В специализированной неонатальной «скорой» есть особая люлька для транспортировки малышей. Ее называют «кювезом», но чаще «капсулой жизни». Автомобиль оборудован системой кондиционирования, которая спасает маленьких пациентов от жары и холода. Помимо комфортного микроклимата, скорая обеспечивает защиту от вибрации и шума. Спецмашина также оснащена аппаратом искусственной вентиляции легких.

«Аппарат ИВЛ имеет режимы, благодаря которым ребенок легче переносит транспортировку и при этом не получает повреждений легких, баротравм», – поясняет Александр Попазогло, заведующий отделением реанимации Волынской областной детской больницы.

«Эта машина по-настоящему спасает жизни. При любых условиях: в эпидемии, вне эпидемии. Машина тихо делает работу, которая дает шанс малышам выжить. Спасибо Фонду Рината Ахметова и лично Ринату Леонидовичу за такой подарок», – сказала Оксана Чопко, заместитель директора больницы.

В пресс-службе напомнили, что проект «200 скорых для Украины» был реализован по инициативе Президента Владимира Зеленского и личному решению Учредителя Фонда Рината Ахметова. Он стал частью программы Фонда «Ринат Ахметов – Спасение Жизней». Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

Медики Украины получили 64 внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 «реанимаций на колесах». Сегодня многие из этих машин задействованы в борьбе с эпидемией по всей стране.