Молния ударила в опору: На Донетчине обесточены фильтровальная станция и 11 населенных пунктов

Сегодня, 8 июля, в Донецкой области из-за непогоды без электроснабжения остались Карловская фильтровальная станция и 11 населенных пунктов Ясиноватского и Марьинского районов. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.

Отмечается, что из-за попадания молнии в опору в 16:46 была обесточена линия Котляревская-Карловка 35 кВ, которая снабжает электроэнергией часть региона.

В результате:

в Марьинском районе обесточены села Карловка и Галицыновка;

в Ясиноватском – села Новокалиново, Красногоровка, Архангельское, Керамик, Очеретино, Первомайское, Нетайлово, Уманское, Невельское.

При этом Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение группы населенных пунктов городских советов Покровска, Селидово и Доброполья.

Энергетики приступили к восстановлению линии.