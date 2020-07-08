На Донетчине подбирают локацию для размещения «Музея российско-украинской войны»

Пилотный проект «Музей российско-украинской войны» может появиться в одном из пригородов Славянска (Донецкая обл.), где в 2014 году развернулись ожесточенные бои сил Антитеррористической операции против незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 8 июля, сообщила и.о. начальника управления культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации Алина Певна, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

«Сейчас мы предлагаем для размещения музея под открытым небом несколько локаций – это гора Карачун и несколько локаций в поселке Семеновка близ Славянска. Эти места очень знаковые и сами несут в себе частичку истории. Сейчас главная задача – определить такой участок, соответствующий размерам, и с инфраструктурой, достаточной для полноценного функционирования объекта», – отметила она во время общественных обсуждений проекта создания музея.

И.о. директора Донецкого областного краеведческого музея Екатерина Филонова проинформировала, что приблизительная площадь музея составит 2 га, а реализация проекта будет проходить в три основных этапа – от глобального обсуждения концепции музея и разработки землеустроительной документации до наполнения экспозиций и полноценного функционирования. Ориентировочный срок полной реализации проекта – 2022 год.

«Сегодня фактически было первое обсуждение этого большого проекта, такая презентация его концепции. После обсуждений мы вместе с экспертами-музейщиками осмотрим предложенные локации и внесем предложения. Мы также обращаемся к общественности – направляйте письма в управление культуры с предложениями относительно места расположения музея, его концепции и идеологии. Разработка концепции должна стать общим делом областной власти и гражданского общества», – заявила заместитель председателя Донецкой ОГА Юлия Костюнина.

В первом общественном обсуждении проекта «Музей российско-украинской войны» кроме представителей областной власти приняли участие представители музеев, общественных организаций, руководства Операции Объединенных сил, ветераны и общественные активисты.