В «ДНР» сообщили, сколько людей заехало через КПП «Еленовка»

120 человек въехали в «ДНР» с украинской стороны через «республиканский» контрольно-пропускной пункт «Еленовка» 7 июля. Об этом сегодня, 8 июля, на брифинге в Донецке сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

Она напомнила, что КПП «Еленовка» 7 июля был открыт на один день. Условием для проезда в Донецк было наличие спецразрешения от «республиканского» штаба по борьбе с коронавирусом и попадание в разрешительные списки. Все въезжающие должны пройти 14-дневную обсервацию.

«Из прибывших 7 июля согласованных с межведомственным штабом 35 человек размещены в 20-й больнице города Донецка, 36 – в 21-й больнице Донецка. Еще 49 человек, которые не были согласованы штабом и находились под палящим солнцем [в "буферной" зоне], приняты нашей стороной и размещены в 9-й больнице Макеевки», – сказала Долгошапко.

Она добавила, что всем прибывшим с украинской стороны гражданам сделаны тесты на коронавирусную инфекцию. Результаты будут получены в течение нескольких дней. На данный момент люди находятся по месту обсервации под наблюдением медиков.

Как сообщалось ранее, 7 июля на один день «ДНР» открыла свой КПП «Еленовка», который находится на одном транспортом коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». К началу работу пункта собралась огромная очередь. В «ДНР» пускали по разрешающим спискам.

Однако в «ДНР» не пропустили около 100 человек, которые прошли украинский КПВВ «Новотроицкое», но их не оказалось в «республиканских» списках. Все они имеют прописку на неподконтрольной украинской власти части Донетчины. Жители остались в «буферной» зоне. Среди них есть дети возрастом до 2-х лет и старики. Все в течение дня ждали решения «республиканцев» на въезд под палящим солнцем, на трассе нет тени, укрыться людям негде.

По сообщению очевидцев, затем приехали вооруженные представители «ДНР» с требованием вернуться на украинский КПВВ. Многих мужчин избили. После угроз половина людей направилась назад на украинский КПВВ, а 47 человек осталось в «буферной» зоне.

Среди «застрявших» – отец двух несовершеннолетних детей, у которых недавно умерла мама, и они в «ДНР» остались с немощной бабушкой. 11-летнюю девочку зовут Арина, чтобы обратить внимание на ситуацию, в сети люди запустили флешмоб «Помогите Аринке». За полчаса до полуночи в «ДНР» впустили около 50 человек, которые планировали ночевать в «буферной» зоне.