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Танкиста «ДНР» осудили на 4 года лишения свободы

08.07.20 19:56
Фото: пресс-служба прокуратуры Харьковской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Харьковской области

На Харьковщине Дергачевский районный суд признал виновным бывшего участника незаконных вооруженных формирований «ДНР» и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

«Житель г. Авдеевка, находясь в г. Донецке, поступил в незаконное вооруженное формирование самопровозглашенной так называемой "ДНР", а именно – танковый батальон "министерства обороны ДНР". "Отделом военного комиссариата ДНР" указанному мужчине был выдан военный билет, обеспечена военная форма "ДНР" и огнестрельное оружие», – говорится в сообщении.

В течение августа-ноября 2016 года он осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области. Задержали мужчину во время его попытки попасть на территорию Российской Федерации на пропускном пункте Гоптовка.

Мужчину осудили по ч. 2 ст. 260 УК Украины («Участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования»). Приговор суда вступит в законную силу после истечения срока его апелляционного обжалования.

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