Суд вынес вердикт: Житель Краматорска ударил женщину за то, что говорила на украинском языке

Краматорский городской суд вынес приговор мужчине, который ударил незнакомую женщину в лицо за то, что она говорила на украинском языке, передает «КраматорскPost».

Этот случай произошел в декабре прошлого года возле дома по ул. Юбилейной. Женщина (назовем ее Валентина) вышла на улицу вынести мусор. После этого она стояла возле своего подъезда и разговаривала со своей дочерью по телефону. Говорила на украинском языке.

Вдруг к ней подошел незнакомый мужчина (назовем его Владимир) и сказал, чтобы она говорила на русском. В суде Владимир потом скажет, что ему не понравилось, что женщина разговаривала на украинском, поэтому он потребовал перейти на «могучий». На что женщина ответила, что она говорит и на русском, и на украинском.

Валентина спросила: «Что вам нужно?». Но незнакомец стоял молча и смотрел на нее, держа руки в карманах. Женщина испугалась и сказала дочке, что будет уходить. Самой идти в свой подъезд она боялась, поэтому пошла к другому подъезду, у которого какая-то женщина кормила кошек. Валентина спросила, можно ли покормить кошек вместе – женщина разрешила.

Через время Валентина вернулась к своему подъезду, но незнакомец не ушел. По ее словам, Владимир начал требовать у нее деньги и телефон, обвинял в том, что она украла у него деньги. Когда Валентина повернулась, чтобы уходить, Владимир догнал ее и ударил рукой в лицо в область правого глаза. От удара очки, которые были на Валентине, разбились, она получила синяк и царапины на носу.

По версии Владимира, после его требования перейти на русский язык между ним и Валентиной возник словесный конфликт. Женщина хотела позвонить в полицию, и он решил забрать у нее телефон. В итоге, он кулаком ударил ее в лицо, чтобы она не звонила полицейским.

Владимир в суде сказал, что раскаивается в содеянном. Суд отнес это к смягчающим обстоятельствам. Кроме того, судья Ольга Кравченко при вынесении приговора учла, что обвиняемый ранее не был судим, на диспансерном учете не состоит. Владимир не женат, но у него есть несовершеннолетний ребенок. Мужчина нигде не работает.

В итоге суд признал Владимира виновным в нанесении легких телесных повреждений (ст. 125 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему 120 часов общественных работ в свободное от работы время, с отбыванием наказания не более 4 часов в день.

Вид этих общественных работ определяют органы местного самоуправления.