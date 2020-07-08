Выращивает лекарственные травы: Переселенец из Донецка стал успешным фермером

В Донецке Александр был бухгалтером и ревизором, но поселившись в Евгеновке (Великоновоселковский р-н Донецкой обл.) понял, что больше не хочет быть наемным работником и душа лежит к работе на земле. Историю фермера-переселенца рассказали на странице Проекта IOM Ukraine в Facebook.

Переехав из Донецка и сменив сферу деятельности, мужчина не только открыл для себя пространство для новаторства в земледелии, но и нашел уникальную нишу.

Как переселенец, Александр зимой этого ода подал заявку в проект Международной организации по миграции (МОМ) по развитию самозанятости, финансируемый Бюро по делам населения, беженцев и миграции Госдепартамента США. Грантовая помощь (дисковый культиватор и опрыскиватель) поступила как раз вовремя, к началу весенних полевых работ.

Кроме привычных 10 га пшеницы и 7 га подсолнечника, в этом году фермер засеял 3 гектара лекарственными травами: душицей, козлятником лекарственным, эхинацеей пурпурной, алтеем лекарственным и ромашкой. Покупатели на урожай уже есть: травы заказывают заранее, спрос проверен еще в прошлом году на меньших объемах.

Александр уверен, что выращивание лекарственных трав – дело прибыльное, и надеется своим примером и упорством «вдохновить соседей-односельчан, чтобы и они попробовали свои силы в этом направлении».