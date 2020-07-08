В Киеве задержали одного из «кураторов» руководителей «ДНР» (Видео)

СБУ задержала в Киеве гражданина Украины, который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из «кураторов» руководителей «ДНР» по линии Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ РФ). Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, как внештатный представитель спецслужб РФ, данный мужчина принимал активное участие в создании «разведывательного управления ДНР» и других подразделений «республики».

В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров задержанного Андрея К., раскрывающие детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над руководителями «ДНР».

Фигуранты записей в своих разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, «главы ДНР» Александра Захарченко, «премьера ДНР» Александра Бородая и других.

Также важная часть обнародованных записей – разговоры Андрея К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинский (позывной «Хмурый») и Леонидом Харченко (позывной «Крот»), объявленных в международный розыск по делу рейса MH17, сбитого в июле 2014 года.

Задержанному Андрею К. инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации). В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении.