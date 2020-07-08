Пожары на Луганщине: В Смоляниново полностью потушили огонь

Пожар в селе Смоляниново под Северодонецком (Луганская обл.) полностью ликвидирован. Местные жители отказались переселиться из сгоревших домов в выделенное здание амбулатории. Об этом сообщил глава сельсовета Смоляниново Руслан Лысаков, передает «РБК-Украина».

«На границах населенного пункта пожар полностью ликвидирован. Все дома, которые горели, потушены. Уже нет риска, что огонь может перекинуться, вроде бы всё, его тут ликвидировали. А за пределами населенного пункта не могу знать, дымка там пока есть», – рассказал Лысаков.

Он отметил, что в самом селе от пожара пострадали 59 домов, из них 24 полностью сгорели, 35 – частично.

В Новоайдарской больнице сегодня оставались 4 взрослых и 4 ребенка, которых «скорая помощь» доставила в больницу с дымовым отравлением.

По словам Лысакова, 7 июля во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Но после осмотра медиков местные жители разъехались по домам или к родственникам. Большинство местных жителей отказались переселиться в предоставленное для них здание амбулатории.

«Люди уехали домой либо к родственникам. Это не значит, что если дом горел, то всех эвакуировали. Даже есть такие, у кого сгорел дом, а люди остались жить в сарае. Сегодня мы развозили гуманитарную помощь и увидели, что многие люди остались дома. Хотя им предлагали: стоит амбулатория на 30 жилых мест полностью со всеми условиями. Это в том же населенном пункте, для ночевки, например. Но никто не переселился», – добавил глава сельсовета.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. По данным ГСЧС, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, еще 9 – госпитализированы.

Полицией установлено, что в пострадавших от пожаров селе Смоляниново и дачном поселке Волчье на Луганщине повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

В ГУ ГСЧС в Луганской области сообщили, что по состоянию на утро 8 июля на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдались отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Также из-за пожаров сегодня на Луганщину приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось 8 июля, участники поддержали обращение украинской делегации по предоставлению гарантий безопасности для тушения пожаров на Луганщине.