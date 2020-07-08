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На 5 миллионов: На Луганщине «накрыли» сеть сбыта контрафактных сигарет (Фото)

08.07.20 21:07

На Луганщине разоблачили сеть сбыта фальсифицированных табачных изделий и изъят товар стоимостью почти 5 млн грн. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Следствием установлены три частных предпринимателей, которые организовали на территории региона разветвленную сеть распространения незаконно изготовленного табака. Товар сбывали в магазинах розничной торговли в Старобельском и Станично-Луганском районах Луганской области и через интернет с использованием служб курьерской доставки.

В ходе ряда обысков складских помещений, торговых точек и транспортного средства фигурантов изъято более 96 тыс. пачек контрафактных сигарет ориентировочной стоимостью 4,8 млн грн. Также изъят автомобиль, который использовался для их транспортировки.

8 июля решением Старобельского районного суда Луганской области на изъятое наложен арест.

Досудебное расследование продолжается.

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