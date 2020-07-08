Французский певец Поль Манандиз посвятил песню трагически погибшему на Донбассе Василию Слипаку (Видео)

Французский певец Поль Манандиз исполнил украинскую народную песню «Місяць на небі». Композицию он записал к четвертой годовщине трагической гибели на Донбассе Василия Слипака – Героя Украины и оперного певца, передает «24tv.ua».

Поль Манандиз уже пять лет живет в Украине и увлекается не только украинским культурным наследием, но и героями. На музыкальном YouTube-канале MVUA он опубликовал запись народной песни «Місяць на небі». Композицию музыкант посвятил всемирно известному украинскому оперному певцу Василию Слипаку.

«К четвертой годовщине трагической гибели в бою с российскими оккупантами выдающегося оперного певца, добровольца и патриота Василия Слипака я подготовил свою версию давнего украинского романса "Місяць на небі"», – представил французский певец свою работу.

Поль Манандиз признался, что давно мечтал записать эту известную песню. Однако вдохновением для работы стало исполнение именно Василия Слипака, которое он увидел на видеозаписи. Таким образом он почтил память Героя Украины, который ушел из жизни в бою 29 июня 2016 года.

Напомним, что Василий Слипак родился 20 декабря 1974 года во Львове. Украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы. Он более 19 лет прожил во Франции, сделал блестящую карьеру. Но когда началась война, направился защищать Донбасс (позывной «Миф»). В периоды, когда возвращался во Францию, занимался волонтерством, собирал помощь для украинской армии.

Он трижды был на фронте Донбасса:

впервые поехал на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым;

второй раз направился в сентябре 2015 года, в Водяное, на линию соприкосновения. В октябре вернулся в Париж;

в июне 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода. Но 29 июня 2016 погиб в бою от пули вражеского снайпера.

В августе 2019 года вблизи пгт Мироновский (Донецкая обл.) военные и волонтеры установили мемориал Василию Слипаку. Также в 2018 году о защитнике был снят документальный фильм «Миф». К четвертой годовщине гибели на Донбассе Василия Слипака 29 июня 2020 года во Львове открыли мурал в его честь.