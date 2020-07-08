Десятый день: Шахтеры продолжают пикеты в Киеве (Видео)

Преодолеть кризис в энергетике, обеспечить работой и рассчитаться по зарплате. Об этом уже 10-й день под Офисом президента требуют шахтеры. Кризис в отрасли, по их мнению, – из-за отказа госкомпанией «Центрэнерго» закупать украинский уголь, т.к. идет импорт российской электроэнергии, передает «34 канал».

Вернуть хотя бы на год формульное ценообразование на уголь предлагает нардеп от «Слуги народа» Людмила Буймистр. Это поможет решить проблемы горняков.

Формула «Роттердам +» действовала в Украине 3 года. За это время удалось даже уменьшить дотации для государственных шахт, так как они имели и работу, и прибыль. А еще рынок электроэнергии надо обновить и перезапустить к следующем году, тогда он будет работать эффективно.

«Формула "Роттердам +"закладывала определенный механизм и определенную формулу ценообразования на этом рынке. Сегодня у нас механизма нет никакого. У нас на государственных предприятиях просто огромная коррупционная составляющая. Проблема именно в том, что украинские государственные предприятия сегодня не покупают украинский уголь», – говорит Буймистер.

«Нам нечем кормить семьи, оплачивать все эти коммунальные услуги. Мы требуем в первую очередь работу, потому что угля лежит на складе много. Его никуда не забирают, никуда не вывозят», – возмущается участник акции протеста шахтер Сергей Щербинин.