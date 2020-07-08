Чтобы отпугивать собак: 71-летний пенсионер вез из «ЛНР» патроны (Фото)

71-летний мужчина попытался провести через КПВВ «Станица Луганская» патроны. Пограничникам объяснил, что купил их в неподконтрольном украинской власти Луганске, чтобы отпугивать собак. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что ЧП произошло 7 июля.

«25 патронов калибра 9 мм обнаружили пограничники при оформлении на КПВВ «Станица Луганская» 71-летнего гражданина Украины. Мужчина признался, что приобрел патроны в оккупированном Луганске. Пояснил, что, якобы, является легальным владельцем пистолета, а боеприпасы купил, чтобы выстрелами отпугивать собак», – говорится в сообщении.

По иронии судьбы именно собака – пограничный пес «Алекс» – учуяла запрещенное содержимое в сумке путешественника.

Найденные патроны у мужчины изъяли и передали сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы. Также в Станично-Луганский отдел полиции направили сообщение об обнаружении признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 191 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов».