COVID-19 на Донетчине: За сутки – плюс 35 заболевших (Карта)

Сегодня, 8 июля, в Донецкой области зафиксированы 35 новых случаев COVID-19. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Из новых инфицированных:

26 – в Славянске (четверо детей – полтора, 2, 11 и 14 лет; мужчина 52 лет и женщины 26, 28, 29, 30, 30, 33, 34, 35, 35, 36, 36, 39, 39, 39, 39, 41, 49, 49, 50, 55, 56 лет);

1 – в Славянском районе (мужчина 46 лет);

4 – в Мариуполе (мужчины 34, 55 и 63 лет и женщина 33 лет);

2 – в Великоновоселковском районе (мужчина 57 лет и женщина 78 лет);

2 – в Марьинском районе (человек 36 лет и женщина 59 лет);

Среди выявленных больных в Славянске – двое медработников.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтвержден 748 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 258 пациентов;

находятся на лечении – 364 человек;

летальных случаев – 10.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 июля в Украине COVID-19 заболели 50 414 человек (23 119 пациентов выздоровели, 1 306 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 570 инфицированных (выздоровели – 210 пациентов, летальных случаев – 9), Луганской области – 88 случаев (выздоровели 70 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1 290 заразившихся (выздоровели 570 человек, летальных случаев – 78). В «ЛНР» – 542 случая COVID-19 (выздоровели 446 человек, летальных случаев – 13).