Версии Украины, «ДНР» и «ЛНР»: Состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Сегодня, 8 июля, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое уже традиционно проходило в формате видеоконференции.

Как сообщает Офис президента, украинская сторона в ТКГ настояла на немедленном установлении устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, в частности учитывая ситуацию, которая сложилась в результате пожаров на Луганщине. В итоге, были получены гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов Государственной службы по чрезвычайной ситуации (ГСЧС) с целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения.

В политической рабочей группе состоялось обсуждение правовых аспектов урегулирования международного вооруженного конфликта на украинском Донбассе.

При обсуждении вопросов безопасности было обращено внимание на решение проблемы недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ в «Л-ДНР». При этом такой доступ со стороны подконтрольных правительству Украины территорий обеспечивается в полном объеме. «Учитывая это, координатор ТКГ, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Хайди Грау отметила, что на территории Украины должны быть одинаковые подходы к обеспечению доступа членов СММ ОБСЕ», – говорится в сообщении Офиса президента.

ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. Было предварительно согласованы 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих 7-ми участков.

Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула необходимость и готовности со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ, однако вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции другой стороны.

Поддержку нашла позиция украинской делегации по возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области в течение 4-х месяцев.

Украина также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех» и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны.

Также во время заседания ТКГ было раз поднят вопрос экологической безопасности

В «ДНР» заявляют, что в ходе сегодняшнего заседания достигли консенсуса в обсуждении содержания двух статей закона об «особом статусе» неподконтрольной Украине части Донбасса.

«Нам удалось достичь консенсуса по содержанию статей 2 и 3 закона об особом статусе Донбасса (статьи определяют особый порядок действия законодательства о статусе, а также гарантии недопущения уголовного преследования, привлечения к ответственности и наказания лиц – участников событий на Донбассе). Надеемся, что удастся сохранить позитивную динамику и продолжить постатейное обсуждения этого важнейшего для политического урегулирования закона», — сказала «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.

Вместе с тем она акцентировала, что пока нет понимания, каким образом «особый статус» будет учтен в проекте внесения изменений в Конституцию Украины.

По словам Никоноровой, специальный представитель ОБСЕ в Украине Хайди Грау пообещала в ближайшее время представить документ со списком дополнительных мер, обозначенных в рамках прошедшей 3 июля встречи в Берлине политических советников лидеров стран «Нормандской четверки».

В «ДНР» также отметили, что были достигнуты договоренности по разминированию, осталось досогласовать оставшиеся 7 участков, среди которых есть объекты критической инфраструктуры, требующие ремонтно-восстановительных работ.

В «ЛНР» лишь констатировали, что заседание ТКГ состоялось, но деталей не разглашали.

Следующее заседание ТКГ состоится 22 июля. Но украинская сторона для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.