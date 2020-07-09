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На неподконтрольной Донетчине обстреляли «беспилотник» ОБСЕ

09.07.20 08:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во время полета вблизи участка разведения в районе неподконтрольного украинским властям Петровского (Донецкая обл.), в направлении беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 8 июля.

«Выполняя полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия возле участка разведения в районе н п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка) и над ним, команда СММ слышала 30 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 400 м к востоку. По их оценке, огонь велся по БПЛА, который пролетал на тот момент приблизительно в 500 м к востоку, вблизи северо-восточного угла участка разведения», – говорится в отчете.

Также сообщается, что наблюдатели Миссии благополучно приземлили «беспилотник» и покинули этот район.

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