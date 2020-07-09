«Кому нужны юристы»: В «ЛНР» сокращают «бюджетные» места в вузах

В «ЛНР» для ряда специальностей сократят «бюджетные» места в местных вузах. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Сокращение бюджетных мест в республике осуществляется по таким специальностям, как менеджмент, экономика, юриспруденция, туризм и другим маловостребованным специальностям», – уверяют в «ЛНР».

Численность мест по некоторым специальностям сократили в 10 раз. «Берем юриспруденцию. Ну какой смысл? Мы начинали с того, что выпускали 450 юристов в год за все это время. Скажите, кому они нужны? Сегодня мы оставляем 40 бюджетных мест (по вузам ЛНР). Я думаю, этого достаточно», – заявил «министр образования и науки» Сергей Цемкало.

По его словам, «несмотря на большое количество обучающихся на юриста, найти профессионального специалиста в данной отрасли в республике сегодня очень сложно».

При этом в «министерстве» уверяют, что «ни одного бюджетного места педагогического образования, медицинского, технического мы не уменьшили».

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник считает такие меры «своевременными и необходимыми».