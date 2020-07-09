Судье, которая пересекала КПВВ по поддельному паспорту, грозит до 2 лет ограничения свободы

Судье, которая при пересечении КПВВ на Донетчине использовала поддельные документы, грозит до 2 лет ограничения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства следователями теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в г. Краматорске, завершено досудебное расследование в отношении судьи одного из районных судов Донецкой области, обвиняемой в использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

В пресс-службе напомнили, что 20 августа 2019 года около 16:30, судья, находясь на КПВВ «Новотроицкое» для сокрытия факта пересечения ею линии разграничения предъявила сотрудникам Государственной пограничной службы Украины и СБУ в Донецкой и Луганской областях поддельный паспорт гражданина Украины, оформленный на имя другого человека.

Сейчас обвинительный акт направлен в Волновахский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6-ти месяцев, или ограничение свободы на срок до 2-х лет.