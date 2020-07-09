Люди в больницах и уничтоженные дома: На Луганщине сообщили о последствиях лесного пожара (Фото)

На территории лесного массива в Новоайдарском р-не по состоянию на 5:00 9 июля продолжается тушение отдельных очагов тления на всей площади пожара (ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га). Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Луганской области.

Остаются два основных отдельных очага пожара в 23 квартале Боровского лесничества и возгорание на полигоне твердых бытовых отходов на площади около 6 га в 22 квартале Боровского лесничества.

В настоящее время угрозы распространения нет. Но тушение пожара осложняется порывистым ветром 7-9 м/с.

Созданы 6 оперативных участков, определены их руководители и поставлены задачи по тушению очагов горения. К тушению пожара всего привлечены 294 единицы техники и 1425 человек личного состава, от ГСЧС привлечены 147 единиц пожарно-спасательной техники и 667 человек личного состава.

Ориентировочно пожаром уничтожены 24 и повреждены 35 жилых домов, всего – 59, также повреждены 80 дачных домов.

По уточненным данным на 5:00 9 июля, в результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей), 3 человека находятся на больничном, 34 оказана медицинская помощь амбулаторно, без госпитализации. Всего обратился за медицинской помощью 71 человек.

По информации представителя уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, по состоянию на 22:00 8 июля в Новоайдарской больнице находились 12 местных жителей, из них 7 взрослых и 5 детей. В Северодонецкой больнице – 5 взрослых. Их состояние стабильное.

8 июля выписали из больницы 16 человек с больницы в Новоайдаре и 2 человека из больницы в Северодонецке.

«В селе Смоляниново Новоайдарского района пожаром уничтожены 24 дома, повреждены 35, на месте работает комиссия районной государственной администрации по фиксации и установлению состояния повреждений, за 08.07.2020 проверены 12 поврежденных домов. Электроснабжение в большей части села возобновлено», – отметил Лисянский.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. По данным ГСЧС, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, также есть пострадавшие – их госпитализировали. Полицией установлено, что в пострадавших от пожаров селе Смоляниново и дачном поселке Волчье на Луганщине повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Из-за пожаров 8 июля на Луганщину приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось 8 июля, участники поддержали обращение украинской делегации по предоставлению гарантий безопасности для тушения пожаров на Луганщине.