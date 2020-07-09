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За сутки COVID-19 в Украине заболели 810 человек, – Степанов

09.07.20 09:23
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

За сутки COVID-19 в Украине заболели 810 человек, зафиксирован 21 летальный случай. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 9 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 810 человек. Из них 48 детей, а также 56 медработников. Были госпитализированы 222 человека. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 665 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 51 224 человека. Из них 3 682 ребенка и 7 148 медработников. При этом в целом выздоровели 24 784 человека. Летальных случаев – 1 327», – сказал Степанов.

Министр также отметил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (119), Ровенской (76), Закарпатской (89) областях и г. Киеве (93).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 749 случаев COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 748), в Луганской – 90 случаев.

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