Низкорадиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды: В «ДНР» затоплена опасная шахта (Карта)

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области полностью затоплена шахта*, в которой во времена СССР испытывали ядерное оружие. Низкорадиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает International Human Rights Community.

«В настоящее время есть подтвержденные данные о полном затоплении объекта "Кливаж" по состоянию на 01.03.2020 г. Суммарная концентрация радионуклидов в водоносных горизонтах прилегающей территории при заборе на расстоянии 5 км от объекта составила 20-34 * 103 Бк / кг. Это значит, что низкорадиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды», – говорится в сообщении.

* Напомним, что шахта «Юнком» расположена в городе Бунге (до переименования – Юнокоммунаровск, Донецкая обл.). Ранее входила в состав угольного объединения «Орджоникидзеуголь». Шахта считалась опасной из-за скопления газа. 16 сентября 1979 года с целью снижения напряжения в горном массиве здесь был произведен подземный ядерный взрыв (объект «Кливаж»). После этого образовалась стекловидная ядерная капсула, которая находится под землей по сей день. В последние годы шахта «Юный коммунар» функционировала в режиме откачки воды.

По информации МинВОТ, «Юнком» была спроектирована и засекречена российским центром «Арзамас 16», подробной информации по этому объекту у Украины нет до сих пор.

В «ДНР» проинформировали, что откачка воды на шахте «Юнком» полностью остановлена. В этой связи существует опасность, что ядерная капсула, находящаяся в шахте, начнет затапливаться.

Экологи считают, что затопление шахты «Юнком» может нанести катастрофический урон целому региону и акватории Азовского моря.

Ранее сообщалось, что прокуратура Донецкой области внесла сведения о шахте «Юнком» в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 441 (экоцид) УК Украины.