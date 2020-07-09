В «ЛНР» от коронавируса выздоровели 472 человека

В «ЛНР» медики зарегистрировали 551 случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 9 июля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 9 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 551», – уверяют в «ЛНР».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 472 человека. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 13 человек», – добавляют в «республике».