Минобразования уже вернуло более 21 млн грн за пробное ВНО: Как получить деньги

Министерство образования и науки рассказало, каким образом участникам вернуть средства за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом в министерстве сообщили в ответ на запрос УНН.

«Необходимо иметь любую карту в ПриватБанке, оформленную именно на участника/участницу пробного ВНО. Так, финансовый телефон в ПриватБанке должен совпадать с телефоном, указанным при регистрации в качестве основного. Участники, которые уже имеют карточку ПриватБанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств на карту», – говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что если карточки нет, – участнику необходимо обратиться в любое отделение ПриватБанка и оформить ее бесплатно за 15 минут. С собой нужно иметь паспорт или электронную ID-карту. Это могут сделать и несовершеннолетние участники пробного ВНО.

«Если участник/участница уже являются клиентами (другого, – ред.) банка, можно открыть виртуальную карту в Приват24, не посещая отделения. Важно, что средства будут возвращать именно тому лицу, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО. Ни маме, ни папе, а именно тем участникам и участницам, которые были зарегистрированы на тестирование», – указано в ответе на запрос.

На данный же момент, по состоянию на 7 июля, Министерство образования и науки вернуло более 21 млн грн за пробное ВНО.

«По состоянию на... 7 июля 2020 года Министерство образования и науки Украины, совместно с ПриватБанком, вернуло средства за пробное ВНО в учебных заведениях 86 тыс. 351 участнику. Сумма возвращенных средств в настоящее время составляет 21 млн 230 тыс. 688 грн», – говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что возвращать средства, уплаченные ранее за участие в тестировании, участникам пробного ВНО начали 1 июля 2020 года. Программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года.

«Если участники зарегистрировались на одно тестирование – возвращается полная сумма за одно, если два – возвращается полная сумма за два тестирования. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 грн в зависимости от региона. Общая сумма средств, компенсированных участникам пробного ВНО, составляет 52 млн 450 тыс. грн», – указано в ответе на запрос.

Сообщается, что средства могут получить все участники, которые регистрировались на пробное ВНО и платили за участие в тестировании.

«Средства выплачиваются из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и его последствиями», – говорится в ответе на запрос.

Напомним, основная сессия ВНО проходит с 25 июня по 17 июля.