Сводка из зоны ООС за 8 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 14 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны противника один украинский воин погиб, 3-е были ранены. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Как отметили в пресс-центре, мероприятия по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии осуществлялись в условиях, когда часть армейских резервов из состава Объединенных сил задействована в ликвидации пожара в Луганской области.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем;

неподалеку Авдеевки – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, пулеметов и стрелкового оружия;

у Старогнатовки и Опытного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреливали украинских военных:

вблизи хутора Вольный (Золотое-4) и Орехово – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Новолуганского и Новозвановки – из минометов калибром 82 мм, а по окрестностям Новозвановки – еще и из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Зайцево – из автоматических станковых гранатометов, также противник задействовал БПЛА для сброса гранатометного выстрела.

Кроме того, НВФ из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцево. В результате были повреждены шиферная кровля крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и повреждены потолок и стены коридора жилого дома. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «войска Украины за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 39 единиц. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись район "Вольво-центра", поселок Александровка, а также села Яковлевка и Спартак».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.