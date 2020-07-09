В «ДНР» за сутки COVID-19 выявили у 9 медработников

В «ДНР» за прошедшие сутки выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 8 июля, выявлены 29 случаев заболевания COVID-19. Один случай новой коронавирусной инфекции выявлен у женщины, прибывшей из Украины 7 июля. При пересечении КПВВ у женщины была выявлена повышенная температура тела и она была доставлена в центральную городскую больницу №1 г. Донецка, где в тот же день был произведен забор биоматериалов для анализа на коронавирусную инфекцию. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, среди них 9 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 9 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1319: