Куратор подозреваемого в госизмене генерала Шайтанова, руководил НВФ на Донбассе, – СБУ

Служба безопасности Украины установила, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Контрразведка Службы безопасности Украины собрала дополнительные материалы, которые свидетельствуют, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова в то же время был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе», – говорится в сообщении.

Сообщается, что с лета 2014 года Егоров под позывным «Эльбрус» напрямую координировал деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области, доводил до участников НВФ указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок.

«Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии". Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами. Он лично присутствовал на оккупированной территории, перенаправлял группы пророссийских боевиков из Крыма на Донбасс. Контрразведка СБУ зафиксировала, что Егоров непосредственно причастен к сбиванию российской стороной украинских военных самолетов летом 2014 года и к ракетным обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что полковник ФСБ РФ Егоров занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы для противодействия украинским военным.

В ведомстве напомнили, что в апреле оперативники СБУ провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению Валерия Шайтанова и собрали исчерпывающую доказательную базу его сотрудничества с российскими спецслужбами. В частности, он находился на агентурной связи у полковника ФСБ Игоря Егорова.

Генерал-майор Шайтанов был задержан, его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Шевченковский районный суд г. Киева продлил срок его содержания под стражей до 8 августа.