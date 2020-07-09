Не пускают врачей: В «ЛНР» удерживают в плену водителя из Луганска с сахарным диабетом (Фото)

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) на неподконтрольной украинским властям части Луганской области задержали мужчину, обвинили его в сотрудничестве с СБУ и «осудили» на 12 лет тюрьмы. К мужчине, у которого сахарный диабет, не допускают врачей. Родные надеются, что он попадет в списки на обмен – однако НВФ не подтверждают его содержание. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает «Медійна ініціатива за права людини» («Медийная инициатива за права человека»).

Как рассказали правозащитники, Юрий Мерзлый – водитель из Луганска – был задержан на неподконтрольной украинским властям территории 22 марта 2018 года на контрольно-пропускном пункте. Ехал в машине вместе с женой и сыном. В 3 часа ночи автомобиль остановили люди в форме, пригласили Юрия на беседу, но потом не отпустили. Далее был обыск и обвинения в сотрудничестве с СБУ.

По словам тех, кто находился в заложниках вместе с Мерзлым, Юрия предупреждали, что могут задержать, ведь он часто выезжал с неподконтрольных территорий. Но по-другому поступать он не мог, потому что должен был кормить семью.

Первые 15 дней он провел в подвале «МГБ» в Луганске, а впоследствии мужчину перевели в «СИЗО». Накануне задержания Юрий Мерзлый перенес операцию по удалению опухоли, а также страдает сахарным диабетом.

«Я был свидетелем, как у него сахар повысился до показателя 20 (ммоль / л), поэтому могло развиться предкоматозное состояние. Не знаю, как он до сих пор держится», – говорит бывший заложник Денис Секацкий, который находился с Мерзлым в одной камере.

Он утверждает, что, несмотря на проблемы со здоровьем, врачей НВФ к заложнику не допускают, как и представителей Международного комитета Красного Креста, а в последнее время вообще ограничили доступ к тестам и необходимым препаратам.

Некоторое время семья надеялась, что в Луганске «разберутся, мол, Юрия задержали безосновательно и случайно, и освободят». Однако этого за 1,5 года так и не произошло. В сентябре 2019-го «суд» в Луганске «приговорил» Мерзлого к 12 годам лишения свободы за «государственную измену».

По версии НВФ, Юрий «был завербован сотрудниками СБУ в Лисичанске», «осуществлял разведывательную деятельность» в «республике».

После получения «приговора» родные Мерзлого подали его фамилию в список на обмен, однако освободить его пока не удалось. Сторона НВФ не подтверждает его содержание, хотя известно, что в настоящее время Юрий находится на территории Краснолучской исправительной колонии №19 (г. Красный Луч, после переименования – Хрустальный).