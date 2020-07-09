На Луганщине ухудшилось состояние двоих людей, лечившихся от COVID-19 амбулаторно (Карта)

За последние сутки в Луганской области подтверждены 3 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что случаи выявлены в Белокуракинском районе, Старобельском районе (по контакту с ранее выявленным случаем) и в г. Рубежное.

«Двое новых больных госпитализированы в инфекционное отделение Рубежанской центральной городской больницы. Также были госпитализированы в связи с ухудшением состояния здоровья еще двое больных, которые лечились амбулаторно. Выздоровели и выписаны в течение суток 2 человека», – сообщили в центре.

Всего в Луганской области подтвержден 91 случай, в том числе:

выздоровели – 72 человека,

продолжают лечение – 19 человек, из них 10 госпитализированы (1 человек находится в реанимационном отделении), другие лечатся амбулаторно.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 июля в Украине COVID-19 заболели 51 224 человека (24 784 пациента выздоровели, 1 327 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 748 инфицированных (выздоровели – 258 пациентов, летальных случаев – 10).

В «ДНР» – 1 319 заразившихся (выздоровели 594 человека, летальных случаев – 78). В «ЛНР» – 551 случай COVID-19 (выздоровели 472 человека, летальных случаев – 13).