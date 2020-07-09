Никаких «красных линий» у РФ нет: Козак сделал заявление по Донбассу

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Москва поддержит любые договоренности в переговорах по Донбассу. Об этом Козак сообщил в интервью российскому изданию ТАСС.

«Никаких "красных линий" у Российской Федерации нет. Представители России в Контактной группе имеют простые и однозначные директивы – поддерживать любые договоренности, которые будут достигнуты между Донбассом и Украиной с целью предотвращения эскалации и мирного политического урегулирования конфликта. Любые», – сказал Козак.

При этом Козак обвинил украинские власти в якобы нежелании выполнять Минские соглашения, посетовав на то, что украинская сторона отказывается вести диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (здесь стоит уточнить, что Украина не ведет переговоры с представителями «Л-ДНР» – ред.). В то же время, 9 июня к работе Трехсторонней контактной группы в Минске впервые в составе украинской делегации были привлечены переселенцы в качестве представителей ОРДЛО.

«Мы снова наблюдаем абсурдную ситуацию, когда во всех политических заявлениях высшего руководства Украины, в том числе в итоговых документах последнего Нормандского саммита в Париже, под которыми стоит подпись президента Владимира Зеленского, неизменно отмечается, что альтернативы Минским соглашениям для урегулирования конфликта нет, и тут же заявляется, что есть некие "красные линии", которые не позволяют выполнять те же Минские соглашения», – заявил Козак.