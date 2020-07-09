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Призыв и вступительная кампания: Абитуриенты могут получить отсрочку

09.07.20 11:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине абитуриенты, которые уже достигли призывного возраста, смогут получить отсрочку от призыва на службу в армию до 1 октября 2020 года. О этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Для получения отсрочки необходимо предварительно зарегистрироваться в приемных комиссиях учебных заведений и получить соответствующую справку о своих дальнейших намерениях. Этот документ будет основанием для отсрочки призыва.

«Достигнутые договоренности позволят абитуриентам воспользоваться своим конституционным правом на продолжение обучения – пройти необходимые вступительные экзамены и подать заявления на поступление», – отметил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Кроме того, Минобразования совместно с Офисом президента и Генеральным штабом наработало решения для выпускников колледжей и университетов, которые также позволят им продолжить обучение по следующей степени образования и получить отсрочку от весеннего призыва.

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