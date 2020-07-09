В РФ не видят оснований для проведения саммита в Нормандском формате

В Кремле заявляют, что на сегодня нет оснований для проведения нового саммита глав государств «нормандской четверки» – Украины, России, Германии и Франции. Об этом сказал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью российскому изданию ТАСС.

«Никаких оснований для проведения нового саммита (лидеров "нормандской четверки", – ред.) сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. По состоянию на сегодня ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена», – заявил Козак.

Напомним, новая встреча «нормандской четверки» должна была состояться в Берлине еще в апреле, однако из-за пандемии коронавируса, а также отсутствия прогресса в реализации парижских договоренностей, саммит пока оттягивается на неопределенный срок.

По мнению вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, встреча глав государств Нормандского формата может состояться уже в августе, но при условии, что будут выполнены договоренности Нормандского саммита в Париже, который состоялся в декабре прошлого года.