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ТЦ «Континент» в Донецке возобновил работу (Фото)

09.07.20 15:16
Скриншот видео из соцсетей
Скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке возобновлена работа ТЦ «Континент», из которого сегодня, 9 июля, эвакуировали сотрудников и посетителей в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что работа ТЦ полностью возобновлена, оцепление «полиции» снято, сотрудники возвращаются на рабочие места.

Напомним, в соцсетях местные жители сообщили, что в Донецке сегодня, 9 июля, из-за угрозы взрыва эвакуированы персонал и посетители ТЦ «Континент».

Также сообщалось, что сотрудники «МВД ДНР» проверяли территорию на наличие опасных предметов.

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