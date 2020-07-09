Потребовали сократить преамбулу закона об особом статусе: Казанский рассказал о новых требованиях РФ по Донбассу

Российская сторона на переговорах по Донбассу выдвигает неприемлемые требования, чем фактически блокирует процесс урегулирования. Об этом в своем Facebook заявил журналист и представитель отдельных районов Донецкой области на переговорах в Минске Денис Казанский.

«В ходе обсуждения закона об особом статусе Донбасса с российской стороной в очередной раз не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле, не говоря уже о других принципиальных статьях, по которым вряд ли возможно в принципе договориться», – написал Казанский.

По словам журналиста, на заседании снова поднимался вопрос Дебальцево и захваченных у Украины в нарушение Минских соглашений 1700 кв. км.

«Российские боевики, разумеется, возвращать их отказываются. И как в таких условиях можно говорить о выполнении Минских соглашений – не ясно», – констатировал Казанский.

Также, как сообщил Казанский, россияне потребовали сократить преамбулу закона об особом статусе и убрать из нее упоминание о возвращении и реинтеграции переселенцев.

«То есть, РФ и ее боевики практически прямым текстом требуют вычеркнуть 1,5 млн выехавших людей. И понятно, почему. Они боятся самого факта нашего существования, ведь мы портим их пропагандистскую картинку. Они боятся возвращения проукраински настроенного населения, которое с самого начала не признавало никаких "Л-ДНР". Кроме того, они пользуются нашим захваченным имуществом, которое очень не хотят возвращать», – пишет журналист.

«Представитель ОРДЛО от РФ Родион Мирошник заявил, что 1,5 млн человек "это несущественный вопрос", и их следует убрать из преамбулы, чтобы не было лишнего текста. Вот такое отношение к жителям Донбасса у его "защитников"», – добавил Казанский.

По словам журналиста, после ряда заседаний ТКГ уже очевидно, что всячески тормозит и заводит в тупик этот процесс именно российская сторона.

«Практически все предложения, которые выдвигает Украина, Россией и ее сателлитами не принимаются и блокируются. Преамбула закона об особом статусе – яркий тому пример. Как может убедиться каждый, в ней нет каких-либо острых и принципиальных тезисов. Это абзац текста с общим лейтмотивом "за все хорошее". Но даже такой текст россияне блокируют, требуя не упоминать переселенцев», – написал Казанский.

Напомним, что 9 июня к работе ТКГ впервые в составе украинской делегации были привлечены переселенцы в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На заседании Донецкую область представляли – журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк, Луганскую – юрист, председатель общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.