Девушка угрожала подорвать себя: В соцсетях сообщают об эвакуации людей из ТЦ в Донецке (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 9 июля, из-за угрозы взрыва эвакуированы персонал и посетители ТЦ «Континент». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По сообщениям из соцсетей, сейчас на месте работают сотрудники «МЧС», «МВД» и дежурят медики в трех автомобилях «скорой помощи».

Как рассказывают дончане, в торговом центре девушка угрожала подорвать себя. «На месте замечены и саперы… Запретили съемку, никакой информации не дают… На настоящий момент известно, что жертв нет», – отмечают очевидцы.