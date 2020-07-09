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Девушка угрожала подорвать себя: В соцсетях сообщают об эвакуации людей из ТЦ в Донецке (Фото)

09.07.20 13:09
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 9 июля, из-за угрозы взрыва эвакуированы персонал и посетители ТЦ «Континент». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По сообщениям из соцсетей, сейчас на месте работают сотрудники «МЧС», «МВД» и дежурят медики в трех автомобилях «скорой помощи».

Как рассказывают дончане, в торговом центре девушка угрожала подорвать себя. «На месте замечены и саперы… Запретили съемку, никакой информации не дают… На настоящий момент известно, что жертв нет», – отмечают очевидцы.

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