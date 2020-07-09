Дети-переселенцы не смогут поступать в вузы без ВНО по принятому законопроекту, – нардеп

Дети-переселенцы, согласно принятому законопроекту №3734, не смогут поступать в вузы без ВНО, как это предусмотрено для детей с неподконтрольных украинским властям частей Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 июля, в ходе брифинга на тему: «"Зеленый свет" для выпускников с оккупированных территорий: Возможные последствия разрешения поступать в украинские вузы без сдачи ВНО» рассказал народный депутат Украины (фракция «Европейская Солидарность») Николай Величкович.

Величкович отметил, что разделяет тезис о том, что необходимо поддерживать наших молодых людей с временно неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

При этом в принятом 3 числа законопроекте есть, по его словам, некоторые моменты, которые не отвечают на определенные запросы. «Во время принятия этого законопроекта мы говорили о том, что есть определенные неконкурентные вещи для детей, которые поступают, и по отношению к другим категориям детей. Речь идет о категории ВПЛ, которые выехали и сейчас учатся на этой территории. Те определения, которые в законопроекте, их не касаются, потому что они там зарегистрированы, но проживают на территории, подконтрольной Украине», – сказал нардеп.

«Таким образом, они исключены из этой категории. Хотя их дома там, но этой формулировкой они исключены, не могут получить возможность получить эти дополнительные льготы», – добавил он.

Еще одна категория детей – чьи родители воевали, получили ранение или погибли. Они, по словам нардепа, не имеют таких преференций, как имеют дети с неподконтрольных территорий.

Также, по его словам, в документе нет ответа на вопрос, каким образом дети с неподконтрольных территорий получат аттестат о полном среднем образовании.

Эти проблемы возникнут во время подачи документов поступающими в вуз, уверен Николай Величкович. Поэтому депутаты фракции хотели внести ряд изменений, но к их мнению не прислушались.