Ликвидация пожара на Луганщине: Возобновлено движение по дороге из Северодонецка в Новоайдар

На Луганщине восстановлено движение автотранспорта из Северодонецка в направлении Новоайдара. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

«Движение автомобильного транспорта из Северодонецка в направлении Новоайдара восстановлено. Патрульные продолжают обеспечивать в пострадавшем от пожара поселке Смоляниново публичную безопасность и предотвращать случаи мародерства. На месте работают все соответствующие службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь», – говорится в сообщении.

Ранее движение перекрывалось в связи с масштабными пожарами в области.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. По данным ГСЧС, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, также есть пострадавшие – их госпитализировали. Полицией установлено, что в пострадавших от пожаров селе Смоляниново и дачном поселке Волчье на Луганщине повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Из-за пожаров 8 июля на Луганщину приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось 8 июля, участники поддержали обращение украинской делегации по предоставлению гарантий безопасности для тушения пожаров на Луганщине.