Козак прокомментировал заявления о присоединении Донбасса к РФ

Вопрос присоединения Донбасса к России в Кремле не обсуждается. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью российскому изданию ТАСС.

«Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались», – сказал Козак.

Козак уверяет, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе.

«Мы не теряем надежду на мирное политическое урегулирование конфликта. Мы в этом кровно заинтересованы. Даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен», – сказал он.