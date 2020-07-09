RU
Все новости

Козак прокомментировал заявления о присоединении Донбасса к РФ

09.07.20 13:44
Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

Вопрос присоединения Донбасса к России в Кремле не обсуждается. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью российскому изданию ТАСС.

«Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались», – сказал Козак.

Козак уверяет, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе.

«Мы не теряем надежду на мирное политическое урегулирование конфликта. Мы в этом кровно заинтересованы. Даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен», – сказал он.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк