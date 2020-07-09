Прожив 14 лет в Киеве: В Волновахе появилось кафе с эксклюзивным кофе (Фото)

Прожив 14 лет в Киеве Антон Романченко вернулся в родную Волноваху (Донецкая обл.) и открыл здесь кафе с эксклюзивным кофе и тайваньскими чаями, которые даже в столице не везде встретишь. Кафе GURU coffee начало работать 3 марта – накануне карантина, передает «Волноваха.City».

Антон уехал из Волновахи после школы, так как поступил в Киевский национальный университет культуры и искусства на кафедру ресторанно-гостиничного бизнеса, и с тех пор прожил в Киеве 14 лет. За это время работал официантом, менеджером и барменом во многих известных ресторанах столицы.

«Вернувшись в Волноваху попробовал кофе во многих заведениях города, но мне не очень понравились вкусовые качества тех напитков. Поэтому я решил сделать кафе с качественным авторским кофе. Почему GURU? Потому гуру – это учитель и наставник, профессионал», – рассказывает Романченко.

Антон приходит на работу в 6 утра, чтобы подготовить заведение к приходу гостей. «Угощаю своих посетителей вкусным матча латте, качественным кофе и эксклюзивными чаями, которые даже в Киеве не в каждом ресторане встретишь. Я остановился на двух сортах кофейных зерен – купажированный Деликат (арабика из Гватемалы и Эфиопии и робуста из Индии) и моносорта из Бразилии… Также у меня каждый день можно попробовать вкусные десерты, которые готовит на мой взгляд, лучшая кондитерка в городе, Светлана», – поясняет бариста.

Интерьер кафе – в стиле лофт. Идею Романченко придумал сам, а благодаря родным она была воплощена в жизнь. Все элементы декора, рисунки на стенах, картины, полки и подставки для цветов делали сами. «Меня радует, что ко мне в кафе приходят не только насладиться кофе, но и делают фотосессии и снимают блоги», – говорит предприниматель.

После открытия кофейня успела поработать только неделю, потом из-за карантина – месяц простоя. За это время Антон построил уютную небольшую летнюю террасу. На данном этапе карантина кофе продают на вынос.

«В планах у меня расширить летняя площадка, создать лаундж-зону с мягкими пуфиками на зеленой травке… Я творческий человек: рисую, плету мандалы и браслеты, создаю элементы декора. Думаю, в будущем GURU coffee превратится в кафе-бутик с авторскими изделиями, которые можно будет приобрести», – заключил Романченко.