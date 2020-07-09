На Донетчине прокуратура требует взыскать с подрядчика 1,8 млн грн неиспользованных бюджетных средств

На Донетчине открыто производство по делу по иску прокуратуры о ненадлежащем использовании подрядчиком 1,8 млн грн бюджетных средств. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Хозяйственным судом Донецкой области открыто производство по делу по иску Краматорской местной прокуратуры в интересах государства в лице Управления капитального строительства и перспективного развития Краматорского городского совета о взыскании с подрядной организации более 1,8 млн грн неиспользованной предоплаты по договору термомодернизации учебных заведений», – говорится в сообщении.

По данным ведомства установлено, что в октябре 2018 года между управлением городского совета и одним из акционерных обществ заключен договор на выполнение капитального ремонта зданий 2 общеобразовательных школ Краматорска стоимостью более 8 млн грн.

«Однако из 2 млн грн, предоставленных предприятию в качестве аванса, до сих пор не освоены и не возвращены заказчику более 1,8 млн грн. За принудительным взысканием с подрядчика неиспользованных бюджетных средств прокуратура обратилась в суд», – говорится в сообщении.