И для переселенцев: Как с 1 июля увеличились соцпособия

С ростом прожиточного минимума с 1 июля произошло автоматическое повышение размеров отдельных видов государственной помощи. Об этом сообщает «Юридический советник для переселенцев» в Facebook.

Ежемесячная адресная помощь для переселенцев:

для лиц с инвалидностью I группы и детей-инвалидов – 2225,60 грн (вместо 2129,4 грн);

для лиц с инвалидностью II группы – 1968,80 грн (вместо 1883,7 грн);

для лиц с инвалидностью III группы – 1712 грн (вместо 1638 грн).

Помощь на детей одиноким матерям:

на детей до 6 лет – 1859 грн (вместо 1779 грн);

на детей от 6 лет до 18 лет – 2318 грн (вместо 2218 грн);

на детей от 18 до 23 лет (если учатся на стационаре) – 2197 грн (вместо 2102 грн).

Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком, – 1712 грн (вместо 1638 грн).

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов (максимально):

для детей до 6 лет – 929,50 грн (вместо 889,50 грн);

для детей от 6 до 18 лет – 1159 грн (вместо 1109 грн).

Пособие по беременности и родам – не менее 549,25 грн (вместо 525,50 грн).

Временная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило право на пенсионную выплату (максимально) – 1712 грн (вместо 1638 грн).

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство предоставляться в сумме, равной разнице между 2,5 прожиточных минимума для ребенка соответствующего возраста и размером назначенных пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи. Если же ребенок имеет инвалидность, то размер пособия составит 3,5 прожиточного минимума. Максимальная выплата для детей с инвалидностью до 6 лет будет 6226,50 грн; от 6 до 18 лет – 7763 грн.

Помощь малообеспеченным семьям (размер помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом). С 1 июля размеры прожиточных минимумов для начисления этого пособия следующие:

для трудоспособных лиц – 549,25 грн (вместо 525,50 грн);

для лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов – 1712 грн (вместо 1638 грн);

для детей до 6 лет – 2416,70 грн (вместо 1512,15 грн);

для детей от 6 до 18 лет – 3013,40 грн (вместо 1885,50 грн);

для детей от 18 до 23 лет (при условии обучения) – 2856,10 грн (вместо 1786,70 грн).

Кроме того, на каждого ребенка, которая входит в состав малообеспеченной семьи, установлены следующие доплаты: на ребенка до 13 лет – 250 грн, от 13 до 18 лет – 500 грн.

Вместе с тем с июля 2020 появляются новые виды государственной помощи:

помощь на уход одиноким лицам в размере 684,80 грн в месяц будет предоставляться лицам от 80 лет, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию в соответствии с законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» или «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»;

помощь члену малообеспеченной семьи на организацию предпринимательской деятельности – одноразовая беспроцентная помощь трудоспособному члену малообеспеченной семьи для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности. Порядок предоставления такой помощи, ее размер и условия возврата должен определить Кабмин.

Напомним, что в 2020 году размер адресной помощи для переселенцев (пособие переселенца) составляет:

для пенсионеров, детей – 1 000 грн на человека;

для трудоспособных лиц – 442 грн на одного человека при условии трудоустройства.

Также с ростом прожиточного минимума выросли размеры пенсий.