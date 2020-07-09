В 18 лет призывать в армию правильно, – эксперт

Призывать в армию в 18 лет – правильное решение. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Стариков, пишет «Сегодня».

«Я считаю, что должно быть с 18 лет. Те, кто сейчас, летом, не поступают – не призываются, а осенью идут в армию. Если мы не будем проводить так называемое военно-патриотическое воспитание, в том числе комплектование Вооруженных сил срочниками, то у нас толку никакого не будет. К тому времени, когда мы полностью переведем армию на контрактную систему, должно пройти как минимум 5-10 лет, быстро это все не делается. А срочники нам нужны в том числе и для того, чтобы наполнять мобилизационный резерв первой очереди», – сказал эксперт.

В то же время Стариков раскритиковал представителей власти за то, что они «не служили в армии», но принимают решения, касающиеся обороны страны.

«В Офисе президента должны находиться люди, которые понимают, что такое оборона, как это решать, хотя бы сами служили в армии, а то такое впечатление, что там половина и в армии не служила», – сказал Стариков.

Вместе с тем эксперт назвал «правильным» решение о том, что 500 выпускников вузов будут призываться на службу офицерами.

Как сообщалось ранее, в Украине абитуриенты, которые уже достигли призывного возраста, смогут получить отсрочку от призыва на службу в армию до 1 октября 2020 года.