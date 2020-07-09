Зеленский надеется, что дети с сентября пойдут в школы

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина избежит второй волны заболеваемости COVID-19 и ученики с сентября будут учиться не дистанционно, а в школах. Об этом он заявил, общаясь с журналистами на Волыни, передает «Укринформ».

«Верим, что не будет волны, и поэтому дети смогут учиться в нормальной социальной сфере и нормально общаться», – сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что пока невозможно стопроцентно сказать, будет ли с 1 сентября обучение происходить в школах или дистанционно, учитывая трудности с контролем распространения коронавируса.

Вместе с тем президент признал, что для дистанционного обучения необходима соответствующая техническая база, которой недостаточно.

«Если отвечать о сентябре, в принципе технически, я считаю, что еще технически не готовы. Если дистанционное обучение, нужно, чтобы 3G, 4G у нас было по всей стране», – отметил глава государства.

При этом он добавил, что с 1 июля происходит улучшение мобильной и интернет-связи по плану Минцифры – от запада до востока.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в правительстве рассматривают возможность дистанционного обучения осенью в случае ухудшения ситуации с пандемией COVID-19.