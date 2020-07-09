Поступающие в вузы без ВНО жители неподконтрольного Донбасса должны сдать три экзамена, – Горбачев

Жители неподконтрольных украинским властям частей Донбасса, желающие поступить в украинские вузы без сдачи ВНО, должны сдать 3 экзамена. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 июля, в ходе брифинга на тему: «"Зеленый свет" для выпускников с оккупированных территорий: Возможные последствия разрешения поступать в украинские вузы без сдачи ВНО» рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Горбачев подчеркнул, что государственная итоговая аттестация не отменена в этом году – от ее прохождения освобождены школьники, студенты колледжей, завершающие получение полного общего среднего образования. «Это юридически и по содержанию абсолютно разные вещи. То есть те, кто хотел бы сдать ГИА – они сдают», – сказал образовательный омбудсмен.

Также он разъяснил механизм получения украинского документа жителями неподконтрольного Донбасса. «Сейчас Украина не признает и никогда не признает документы об "образовании", которые выдают непризнанные территории сепаратистов. Но сейчас есть процедура, которая позволяет выпускнику пройти ГИА по его заявлению в заведении общего среднего образования без сдачи ВНО», – сообщил омбудсмен.

«Вот в законе, который одобрила Рада 18 июня, это также прописано и там есть разъяснение министерства, достаточно большое. То есть, человек с оккупированной территории, который хочет, не сдавая ВНО, стать студентом вуза, должен сдать 3 экзамена: ГИА в учреждении образования, это украинский язык и история, и потом профессиональный экзамен в вузе. Поэтому здесь не идет речь о том, чтобы просто всех принимать тотально – нет, человек должен сдавать экзамены», – добавил Сергей Горбачев.

Образовательный омбудсмен считает это очень важным.

«Этот закон, несмотря на негативную реакцию в обществе, он расширяет права всех – и с оккупированных территорий, и тех, кто учится на контролируемой территории, так как увеличивается госзаказ. Он увеличивается намного существеннее, чем могут быть добавлены квотные места. Вчера (8 июля – ред.) было решение Кабмина, оно сейчас дорабатывается. И я просто знаю точные цифры госзаказа прошлого года – 72 тыс. На следующий год планируется более 90 тыс.», – сообщил он.

При этом, по данным Комитета по вопросам образования, квота в минувшем году – 2,7 тыс., в этом году точной цифры пока нет, но все равно это будет намного меньше, чем увеличение общего объема бюджетных мест. Поэтому и дети, которые учатся на подконтрольной территории, получат больше возможностей учиться за счет бюджета.