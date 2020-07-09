В Донецке ищут взрывчатку в ТЦ «Континент» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке «правоохранители» обследуют территорию ТЦ «Континент» на наличие опасных предметов. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

«На горячую линию "102" поступило анонимное сообщение о том, что неустановленное лицо планирует осуществить взрыв в здании торгового центра "Континент". Сотрудники полиции эвакуировали работников и посетителей ТЦ и оцепили прилегающую территорию. В данный момент правоохранители проводят обследование территории центра на предмет наличия потенциально опасных предметов», – утверждают в «МВД».

Как уточняется на местных интернет-ресурсах, угрожала подорвать себя девушка.

Территория вокруг ТЦ оцеплена сотрудниками «полиции». Директор ТЦ Евгений Скорик уверяет, что звонок поступил в «МЧС». «Они оперативно отреагировали, сейчас идет осмотр комплекса. Полностью все сотрудники, персонал и посетители эвакуированы, всего около 1200-1500 человек. На данный момент уже 2 этажа проверены, идет проверка третьего», – сказал Скорик.

«Поступил звонок на "102", и службы отрабатывают, согласно регламенту, ничего особенного. Стандартная ситуация. Сейчас все эвакуированы, работают саперы МЧС с собаками», – уверяет «глава администрации» Ворошиловского района города Владислав Латынцев.