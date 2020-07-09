Об итогах и последствиях: Онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

В пятницу, 10 июля, в 15:00 состоится трансляция новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности. Об этом сообщается на сайте Форума.
Отмечается, что первое полугодие 2020 года – кризисный и турбулентный период в жизни Украины и мира.
- Каковы политические итоги этого сложного полугодия?
- Какие последствия будут иметь действия власти для стратегического курса и национальной безопасности нашего государства?
- Каков прогноз экономической и финансовой ситуации и каковы перспективы внутреннего и внешнего положения Украины в ближайшем будущем?
Участники дискуссии:
- Елена Кондратюк, политик, заместитель председателя Верховной Рады Украины, основательница и сопредседатель межфракционного объединения «Равные возможности», народный депутат Украины VI-IX созывов;
- Владимир Лавренчук, экономист, банкир, председатель правления Райффайзен банка Аваль в 2005-2019 годах;
- Юрий Макаров, журналист, общественный деятель, шеф-редактор Общественного телевидения, председатель Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко;
- Томаш Фиала, предприниматель, генеральный директор Украинской инвестиционной компании «Dragon Capital», президент Европейской Бизнес ассоциации;
- Арсений Яценюк, политик и экономист, председатель Киевского форума по безопасности и премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
- Данил Лубкивский, дипломат, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015-16 годах и член правления фонда «Открой Украину».