Об итогах и последствиях: Онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

В пятницу, 10 июля, в 15:00 состоится трансляция новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности. Об этом сообщается на сайте Форума.

Отмечается, что первое полугодие 2020 года – кризисный и турбулентный период в жизни Украины и мира.

Каковы политические итоги этого сложного полугодия?

Какие последствия будут иметь действия власти для стратегического курса и национальной безопасности нашего государства?

Каков прогноз экономической и финансовой ситуации и каковы перспективы внутреннего и внешнего положения Украины в ближайшем будущем?

Участники дискуссии: