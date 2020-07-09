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Луганщина – да: Донетчина не готова к ослаблению карантина

09.07.20 16:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Донецкая область, в отличие от Луганской, не готова к новым ослаблениям карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что регионом с широким распространением COVID-19 считается таковым, если в нем есть один из следующих признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;
  • среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних 7 дней;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%, который рассчитывается по формуле:

  • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%, который рассчитывается по формуле:

Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более 8-ми случаев на 100 000 населения суммарно за последние 7 дней.

На данный момент к новым ослаблениям готовы 17 из 28 регионов Украины. Среди них – Луганская область.

А вот на Донетчине еще не должное количество население охвачено тестами на коронавирус, а также здесь высокая динамика заболеваемостью.

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