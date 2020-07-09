В Запорожье разоблачили агитаторов за «Запорожскую народную республику»

В Запорожье Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы, которая в интересах враждебных спецслужб расшатывала ситуацию в регионе и пропагандировала идеи «русской весны». Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

«По данным предварительного следствия, злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций по образцу "Л/ДНР"», – сообщили в СБУ.

Также отмечается, что после неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года злоумышленники выехали в неподконтрольный украинским властям Луганск.

«Сначала они помогали боевикам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничество с представителями так называемого "силового блока Л/ДНР". По замыслу кураторов, участники группы должны были вернуться в Запорожье и ждать дальнейших указаний. Террористы планировали использовать группу для осуществления подрывной деятельности и нагнетания общественных настроений на мирной территории Украины. Во исполнение враждебной задачи накануне государственных праздников злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и созданию фейковой "Запорожской народной республики"», – говорится в сообщении пресс-центра.

«Во время следственных действий по месту жительства участников группы правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых "Л/ДНР" и страны-агрессора, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику», – добавили в СБУ.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) Уголовного кодекса Украины.